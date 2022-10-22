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В оккупированном Херсоне раздались взрывы

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Херсон, Суббота 22 октября 2022 14:00
В оккупированном Херсоне раздались взрывы Иллюстративное фото: в оккупированном Херсоне раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы в субботу, 22 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что в Херсоне и области воздушная тревога не была объявлена.

Напомним, что утром россияне прибегли к массированному обстрелу территории Украины. Все, что известно об атаке оккупантов, - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, жители ряда областей остались без электроэнергии и частично - без водоснабжения.

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