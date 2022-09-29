В окупованому Херсоні пролунали вибухи

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що у Херсоні та області повітряну тривогу не оголошували.

Наразі офіційної інформації немає.

Нагадаємо, напередодні в окупованих Херсоні та Мелітополі чули вибухи.

Крім того, вчора у Херсоні пролунали вибухи. Telegram-канали повідомляли про можливі вибухи в районі Антонівки, розташованому селищі неподалік самого міста.

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