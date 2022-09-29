В окупованому Херсоні пролунали вибухи

У четвер, 29 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .
"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується, що у Херсоні та області повітряну тривогу не оголошували.
Наразі офіційної інформації немає.
Нагадаємо, напередодні в окупованих Херсоні та Мелітополі чули вибухи.
Крім того, вчора у Херсоні пролунали вибухи. Telegram-канали повідомляли про можливі вибухи в районі Антонівки, розташованому селищі неподалік самого міста.
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