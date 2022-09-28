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В окупованих Херсоні та Мелітополі чули вибухи

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Україна, Середа 28 вересня 2022 18:14
В окупованих Херсоні та Мелітополі чули вибухи Фото: В окупованих Херсоні та Мелітополі чули вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованих Херсоні та Мелітополі місцеві жителі повідомили про вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Жителі Мелітополя та Мелітопольського району повідомляють про 8 гучних вибухів", - заявив очільник міста.

За його словами, вони пролунали у південному напрямку від Мелітополя.

"У Херсоні чутно вибухи", - повідомляють кореспонденти "Суспільне".

Офіційної інформації стосовно вибухів в обласному центрі поки що немає.

Нагадаємо, що сьогодні в Херсоні повідомляли про вибухи. Telegram-канали повідомляли про можливі вибухи в районі Антонівки, розташоване селище неподалік самого міста.

Раніше, в Мелітополі пролунав гучний вибух. За попередньою інформацією, після вибуху стало відомо про займання авто в північній частині міста.

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