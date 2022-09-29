В оккупированном Херсоне прогремели взрывы

В четверг, 29 сентября, во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в Херсоне и области воздушную тревогу не объявляли.
На данный момент официальной информации нет.
Напомним, накануне в оккупированных Херсоне и Мелитополе слышали взрывы.
Кроме того, вчера в Херсоне прогремели взрывы. Telegram-каналы сообщали о возможных взрывах в районе Антоновки, расположенном поселке недалеко от самого города.
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