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В оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы

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Херсон, Понедельник 19 сентября 2022 12:13
В оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы Фото: В оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 19 сентября, во временно оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

По данным местных Telegram-каналов, взрывы прогремели в пригороде.

По предварительным данным, над Зеленовкой сбили ракету.

На данный момент официальной информации нет.

Напомним, вчера в Херсоне прогремело шесть мощных взрывов. Взрыв произошел возле киноконцертного зала "Юбилейный".

Кроме того, 17 сентября вечером во временно оккупированном Херсоне сообщали о взрывах и стрельбе. Россияне заявили о так называемой "контртеррористической" операции.

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Херсон Взрыв Война России против Украины
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