В оккупированном Херсоне раздались взрывы

Во вторник, 20 сентября, во временно оккупированном Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Сейчас никакой официальной информации нет.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера в Херсоне также были слышны взрывы.

Также взрывы в Херсоне раздавались и 18 сентября. Это произошло возле киноконцертного зала "Юбилейный".

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