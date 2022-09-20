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В оккупированном Херсоне раздались взрывы

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Херсон, Вторник 20 сентября 2022 18:07
В оккупированном Херсоне раздались взрывы Фото: В оккупированном Херсоне раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 20 сентября, во временно оккупированном Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Сейчас никакой официальной информации нет.

Напомним, что вчера в Херсоне также были слышны взрывы.

Также взрывы в Херсоне раздавались и 18 сентября. Это произошло возле киноконцертного зала "Юбилейный".

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