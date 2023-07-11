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В оккупированном Геническе россияне угрожают украинцам и усиливают репрессии

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Вторник 11 июля 2023 19:19
В оккупированном Геническе россияне угрожают украинцам и усиливают репрессии Фото: в Геническом россияне угрожают украинцам и усиливают репрессии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные в оккупированном городе Геническ Херсонской области усиливают репрессии против граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации, попасть "на подвал" стало в разы легче, так как местные коллаборанты, желая выслужиться перед РОВ, постоянно клеветают на граждан, проводят безосновательные проверки", - пишет Генштаб.

Кроме этого оккупанты угрожают местному населению, что в случае отсутствия паспорта РФ граждан принудительно депортируют в Сибирь и конфискуют все имущество.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения украинскими воинами правобережной части Херсонской области в ноябре 2022 года российские оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине территории региона.

Например, 10 июля, в результате вражеской атаки пострадал один человек. Также после обстрела жилого квартала, 9 июля, было известно о пострадавшей женщине.

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