В окупованому Енергодарі сильна пожежа (фото)

Сьогодні, 8 березня в окупованому Енергодарі Запорізької області розпочалась сильна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Причини пожежі не відомі. Проте місцеві жителі повідомляють, що це ймовірно сталось в результаті обстрілу.
На момент початку пожежі повітряна тривога в місті не була об'явлена. Детальної інформації наразі немає.
Нагадаємо, 16 лютого, під Енергодаром у небо здійнявся великий стовп диму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.