В оккупированном Энергодаре сильный пожар (фото)

Сегодня, 8 марта, в оккупированном Энергодаре Запорожской области начался сильный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Причины пожара неизвестны. Однако местные жители сообщают, что это, вероятно, произошло в результате обстрела.
К моменту начала пожара воздушная тревога в городе не была объявлена. Подробной информации пока нет.
Напомним, 16 февраля, под Энергодаром в небо поднялся большой столб дыма.
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