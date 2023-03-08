RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Энергодаре сильный пожар (фото)

Фото: в оккупированном Энергодаре начался сильный пожар (t.me/energodar_today24)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 8 марта, в оккупированном Энергодаре Запорожской области начался сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Причины пожара неизвестны. Однако местные жители сообщают, что это, вероятно, произошло в результате обстрела.

К моменту начала пожара воздушная тревога в городе не была объявлена. Подробной информации пока нет.

Напомним, 16 февраля, под Энергодаром в небо поднялся большой столб дыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСЭнергодарЗапорожская областьВойна России против Украины