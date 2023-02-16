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Біля Енергодару відбулася масштабна детонація боєкомплекту росіян, - Нікопольська РВА

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Нікополь, Четвер 16 лютого 2023 21:08
Біля Енергодару відбулася масштабна детонація боєкомплекту росіян, - Нікопольська РВА Ілюстративне фото: біля Енергодару відбулася масштабна детонація боєкомплекту росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 16 лютого, під Енергодаром у небо здійнявся великий стовп диму. Ймовірно, причиною стала детонація боєкомплекту росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нікопольської РВА Євгена Євтушенка в Telegram.

"Сьогодні, на протилежному березі несподівано піднявся величезний стовп білого диму. Є дві версії, які перевіряють відповідні служби. Перша - конклав обрав нового понтифіка. Друга - відбулася масштабна детонація боєкомплекту орків на протилежному березі водосховища", - написав Євтушенко.

Біля Енергодару відбулася масштабна детонація боєкомплекту росіян, - Нікопольська РВА

Фото: стовп диму під Енергодаром (t.me/Yevtushenko_E)

За його словами, у будь-якому випадку не буде зайвим подякувати українським військовим.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили артилерійський підрозділ російських окупантів.

Також ми писали, що бійці ЗСУ вдарили по позиціях окупантів за допомогою дрону. З'явилось відео.

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