Біля Енергодару відбулася масштабна детонація боєкомплекту росіян, - Нікопольська РВА

Сьогодні, 16 лютого, під Енергодаром у небо здійнявся великий стовп диму. Ймовірно, причиною стала детонація боєкомплекту росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нікопольської РВА Євгена Євтушенка в Telegram .

"Сьогодні, на протилежному березі несподівано піднявся величезний стовп білого диму. Є дві версії, які перевіряють відповідні служби. Перша - конклав обрав нового понтифіка. Друга - відбулася масштабна детонація боєкомплекту орків на протилежному березі водосховища", - написав Євтушенко.

Фото: стовп диму під Енергодаром (t.me/Yevtushenko_E)

За його словами, у будь-якому випадку не буде зайвим подякувати українським військовим.