В окупованому Енергодарі після вибуху зникла електрика

"Зараз після чергового вибуху пропало світло в Енергодарі", - йдеться у повідомленні.

Також місцеві повідомляють, що електрика відсутня і в навколишніх населених пунктах.

До цього в Telegram-каналах повідомлялось, що росіяни почали обстріл з промислової зони та яхт клубу.

"Тепер вони хочуть, щоби не було знову світла", - пишуть місцеві.

Енергодарський міський голова Дмитро Орлов опублікував цю інформацію у своєму Telegram-каналі. Він повідомляв, що лише півтори години тому електрику вдалося полагодити після минулого знеструмлення.