В оккупированном Энергодаре после взрыва пропало электричество

"Сейчас после очередного взрыва пропал свет в Энергодаре", - говорится в сообщении.

Также местные сообщают, что электричество отсутствует и в окрестных населенных пунктах.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что россияне начали обстрел из промышленной зоны и яхт клуба.

"Теперь они хотят, чтобы не было снова света", - пишут местные.

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов опубликовал эту информацию в своем Telegram-канале. Он сообщал, что всего полтора часа назад электричество удалось починить после прошлого обесточивания.