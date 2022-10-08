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В оккупированном Энергодаре после взрыва пропало электричество

Фото: В оккупированном Энергодаре после взрыва пропало электричество (en gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 8 октября, в захваченном российскими войсками Энергодаре произошел взрыв. В результате исчезло электричество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Сейчас после очередного взрыва пропал свет в Энергодаре", - говорится в сообщении.

Также местные сообщают, что электричество отсутствует и в окрестных населенных пунктах.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что россияне начали обстрел из промышленной зоны и яхт клуба.

"Теперь они хотят, чтобы не было снова света", - пишут местные.

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов опубликовал эту информацию в своем Telegram-канале. Он сообщал, что всего полтора часа назад электричество удалось починить после прошлого обесточивания.

Напомним, что в пятницу Энергодар снова оказался под обстрелами российских военных. В связи с этим в городе пропало электричество и водоснабжение.

Также вчера МАГАТЭ сообщало, что произошел обстрел промышленной зоны за пределами Запорожской атомной электростанции, в результате чего была повреждена линия электропередач.

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