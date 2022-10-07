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Окупований Енергодар під обстрілами: зникла електрика та водопостачання

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Енергодар, П'ятниця 07 жовтня 2022 16:34
Окупований Енергодар під обстрілами: зникла електрика та водопостачання Фото: Окупований Енергодар під обстрілами: зникла електрика та водопостачання (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю Енергодар знову опинився під обстрілами російських військових. У зв'язку з цим в місті зникла електрика та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.

"В Енергодарі окупанти посилили провокації!", - йдеться у повідомленні.

За словами Орлова, в даний час надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Міський голова повідомляє, що разом зі світлом зникло і водопостачання. Також в місті немає інтернету.

"Інформацію щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі з’ясовуємо", - додав Дмитро Орлов.

За попередньою інформацією, радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та в самому місті в нормі.

Нагадаємо, що раніше в окупованому Енергодарі лунали вибухи.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли АЕС, ТЕС та передмістя Енергодару 19 вересня. Через обстріл у місті зникло водопостачання.

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