Окупований Енергодар під обстрілами: зникла електрика та водопостачання
У п'ятницю Енергодар знову опинився під обстрілами російських військових. У зв'язку з цим в місті зникла електрика та водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.
"В Енергодарі окупанти посилили провокації!", - йдеться у повідомленні.
За словами Орлова, в даний час надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Міський голова повідомляє, що разом зі світлом зникло і водопостачання. Також в місті немає інтернету.
"Інформацію щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі з’ясовуємо", - додав Дмитро Орлов.
За попередньою інформацією, радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та в самому місті в нормі.
Нагадаємо, що раніше в окупованому Енергодарі лунали вибухи.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли АЕС, ТЕС та передмістя Енергодару 19 вересня. Через обстріл у місті зникло водопостачання.
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