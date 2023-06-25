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В окупованому Донецьку пролунав вибух

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Донецьк, Неділя 25 червня 2023 17:19
В окупованому Донецьку пролунав вибух Фото: в Донецьку пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Донецьку пролунав вибух. Ймовірне влучання в районі парковки поблизу БЦ "Акула".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Сьогодні в окупованому Донецьку пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляють про приліт на парковку біля БЦ "Акула"

За словами очевидців, унаслідок прильоту біля БЦ "Акула" 1 людина загинула і щонайменше 2 людини дістали поранення

Ситуація в Донецькій області

Донецька область залишається в епіцентрі бойових дій. Активні бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також у напрямку Волновахи.

Російські окупанти обстрілюють з важкого озброєння прифронтові населені пункти. Вчора через російські удари у Торецьку загинув мирний житель.

Всього, за попередніми оцінками, у Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 1563 цивільні особи, поранення отримали понад 3700 людей.

Нещодавно російська армія обстріляла прифронтові населені пункти Донецької області. Внаслідок атак ворога загинула людина.

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