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Обстріли Донецької області: під ударом опинилися Торецьк та Вугледар, є загиблий

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Вугледар, Субота 17 червня 2023 10:57
Обстріли Донецької області: під ударом опинилися Торецьк та Вугледар, є загиблий Фото: російська армія обстріляла Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія обстріляла прифронтові населені пункти Донецької області. Внаслідок атак ворога загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За минулу добу російські окупанти 20 разів обстріляли Вугледар та околиці. Також росіяни пошкодили будинок і господарчі споруди у Богоявленці.

Крім того, ворог обстріляв:

  • Курахове та Авдіївку;
  • Нью-Йорк, там пошкоджено 3 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та 2 адмінбудівлі;
  • Торецьк, де снаряди пошкодили школу та будинок;
  • Сіверськ, зруйновано 3 будинки;
  • Лиманську громаду.

Фото: російська армія обстріляла Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Ситуація в Донецькій області

Донецька область залишається в епіцентрі бойових дій. Активні бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також у напрямку Волновахи.

Російські окупанти обстрілюють з важкого озброєння прифронтові населені пункти. Вчора через російські удари у Торецьку загинув мирний житель.

Всього, за попередніми оцінками, у Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 1563 цивільні особи, поранення отримали понад 3700 людей.

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