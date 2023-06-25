В оккупированном Донецке раздался взрыв. Вероятное попадание в районе парковки вблизи БЦ "Акула".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

Сегодня в оккупированном Донецке раздался взрыв. Местные жители сообщают о прилете на парковку возле БЦ "Акула"

По словам очевидцев, в результате прилета возле БЦ "Акула" 1 человек погиб и по меньшей мере 2 человека получили ранения

Ситуация в Донецкой области

Донецкая область остается в эпицентре боевых действий. Активные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также в направлении Волновахи.

Российские оккупанты обстреливают из тяжелого вооружения прифронтовые населенные пункты. Вчера из-за российских ударов в Торецке погиб мирный житель.

Всего, по предварительным оценкам, в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 1563 гражданских лица, ранения получили более 3700 человек.

Недавно российская армия обстреляла прифронтовые населенные пункты Донецкой области. В результате атак врага погиб человек.

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