ua ru
Вс, 25 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированном Донецке раздался взрыв

Новина українською →
Донецк, Воскресенье 25 июня 2023 17:19
В оккупированном Донецке раздался взрыв Фото: в Донецке раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В оккупированном Донецке раздался взрыв. Вероятное попадание в районе парковки вблизи БЦ "Акула".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

Сегодня в оккупированном Донецке раздался взрыв. Местные жители сообщают о прилете на парковку возле БЦ "Акула"

По словам очевидцев, в результате прилета возле БЦ "Акула" 1 человек погиб и по меньшей мере 2 человека получили ранения

Ситуация в Донецкой области

Донецкая область остается в эпицентре боевых действий. Активные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также в направлении Волновахи.

Российские оккупанты обстреливают из тяжелого вооружения прифронтовые населенные пункты. Вчера из-за российских ударов в Торецке погиб мирный житель.

Всего, по предварительным оценкам, в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 1563 гражданских лица, ранения получили более 3700 человек.

Недавно российская армия обстреляла прифронтовые населенные пункты Донецкой области. В результате атак врага погиб человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк Взрыв Война России против Украины
NEWS
Лампочки, техника и не только: топ-5 лайфхаков как сэкономить на свете
Лампочки, техника и не только: топ-5 лайфхаков как сэкономить на свете
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью