В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів (відео)

В окупованому Донецьку сьогодні ввечері, 27 листопада, пролунала серія гучних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
На відео можна побачити вогонь після "прильоту".
Telegram-канали повідомляють про влучання в Петровському районі міста.
Фото: "Прильоти" в Донецьку (t.me/itsdonetsk)
Більше жодних подробиць не наводиться. Офіційної інформації про обстріл міста немає.
Обласний центр захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.
Нещодавно спецпризначенці української розвідки виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку.
На початку листопада внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували "Центр безпілотних систем".
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