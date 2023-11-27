В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов (видео)

В оккупированном Донецке сегодня вечером, 27 ноября, прозвучала серия громких взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
На видео можно увидеть огонь после "прилета".
Telegram-каналы сообщают о попаданиях в Петровском районе города.
Фото: "Прилеты" в Донецке (t.me/itsdonetsk)
Больше никаких подробностей не приводится. Официальной информации об обстреле города нет.
Областной центр захвачен россиянами с 2014 года. За это время оккупанты неоднократно обстреливали город и обвиняли при этом украинских военных.
Недавно спецназовцы украинской разведки обнаружили и уничтожили еще один склад с боеприпасами врага во временно оккупированном Донецке.
В начале ноября в результате обстрела оккупированного Донецка пострадало здание, в котором россияне зарегистрировали "Центр беспилотных систем".
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