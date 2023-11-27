В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов (видео)

На видео можно увидеть огонь после "прилета".

Telegram-каналы сообщают о попаданиях в Петровском районе города.

Фото: "Прилеты" в Донецке (t.me/itsdonetsk)

Больше никаких подробностей не приводится. Официальной информации об обстреле города нет.

Взрывы в Донецке

Областной центр захвачен россиянами с 2014 года. За это время оккупанты неоднократно обстреливали город и обвиняли при этом украинских военных.

Недавно спецназовцы украинской разведки обнаружили и уничтожили еще один склад с боеприпасами врага во временно оккупированном Донецке.

В начале ноября в результате обстрела оккупированного Донецка пострадало здание, в котором россияне зарегистрировали "Центр беспилотных систем".