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В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов (видео)

Архивное фото: в оккупированном Донецке прогремела серия взрывов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Донецке сегодня вечером, 27 ноября, прозвучала серия громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

На видео можно увидеть огонь после "прилета".

Telegram-каналы сообщают о попаданиях в Петровском районе города.

Фото: "Прилеты" в Донецке (t.me/itsdonetsk)

Больше никаких подробностей не приводится. Официальной информации об обстреле города нет.

Взрывы в Донецке

Областной центр захвачен россиянами с 2014 года. За это время оккупанты неоднократно обстреливали город и обвиняли при этом украинских военных.

Недавно спецназовцы украинской разведки обнаружили и уничтожили еще один склад с боеприпасами врага во временно оккупированном Донецке.

В начале ноября в результате обстрела оккупированного Донецка пострадало здание, в котором россияне зарегистрировали "Центр беспилотных систем".

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