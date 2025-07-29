В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: місцями зникло світло

Пізно вночі, 28 липня, в тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Ворог скаржиться на атаку невідомих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та місцеві Telegram-канали.
Виходячи з повідомлень, атака нібито дронів почалася приблизно о 23:00. Тоді в Донецьку, як стверджується, вже "велася" робота ППО.
Незабаром у соцмережах почали поширюватися кадри, на яких чути звуки дронів, гучні вибухи і періодичну роботу протиповітряної оборони.
Крім того, канал "Mash на Донбасі" писав, що спалахи були відео в стороні Куйбишевського району. Крім цього, у деяких районах міста нібито зникло світло.
Про наслідки атаки даних поки немає.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував ситуацію в Донецьку. Він звернув увагу на логістику росіян.
"Логістика росіян методично страждає від Волгограда раніше і до тимчасово окупованого Донецька сьогодні. Все це вплине на темп російських резервів на Сході", - написав він у Telegram.
Нагадаємо, що бойові дії в Донецькій області почалися ще в 2014 році, а з 2022 року ситуація загострилася ще більше, оскільки РФ пішла на Україну повномасштабною війною.
У зв'язку з цим в регіоні неодноразово лунають вибухи. Наприклад, 28 липня гучні вибухи прогриміли в Київському районі Донецька.
Трохи раніше, 30 червня, в Донецьку теж були чутні вибухи і, як заявлялося, місто було під ракетною атакою. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони атакували пункт управління 8-ї загальновійськової армії РФ.
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