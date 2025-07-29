В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: місцями зникло світло

Вибухи в Донецьку та області

Нагадаємо, що бойові дії в Донецькій області почалися ще в 2014 році, а з 2022 року ситуація загострилася ще більше, оскільки РФ пішла на Україну повномасштабною війною.

У зв'язку з цим в регіоні неодноразово лунають вибухи. Наприклад, 28 липня гучні вибухи прогриміли в Київському районі Донецька.

Трохи раніше, 30 червня, в Донецьку теж були чутні вибухи і, як заявлялося, місто було під ракетною атакою. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони атакували пункт управління 8-ї загальновійськової армії РФ.

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