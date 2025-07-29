В оккупированном Донецке прогремели взрывы: местами пропал свет

Поздно ночью, 28 июля, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Враг жалуется на атаку неизвестных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.
Исходя из сообщений, атака якобы дронов началась примерно в 23:00. Тогда в Донецке, как утверждается, уже "велась" работа ПВО.
Вскоре в соцсетях стали распространяться кадры, на которых слышно звуки дронов, громкие взрывы и периодическую работу противовоздушной обороны.
Кроме того, канал "Mash на Донбассе" писал, что вспышки были видео в стороне Куйбышевского района. Помимо этого, в некоторых районах города якобы пропал свет.
О последствиях атаки данных пока нет.
Напомним, что боевые действия в Донецкой области начались еще в 2014 году, а с 2022 ситуация обострилась еще больше, поскольку РФ пошла на Украину полномасштабной войной.
В связи с этим в регионе неоднократно звучат взрывы. Например, 28 июля громкие взрывы прогремели в Киевском районе Донецка.
Чуть ранее, 30 июня, в Донецке тоже были слышны взрывы и как заявлялось, город был под ракетной атакой. Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны атаковали пункт управления 8-й общевойсковой армии РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.