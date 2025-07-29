В оккупированном Донецке прогремели взрывы: местами пропал свет

Исходя из сообщений, атака якобы дронов началась примерно в 23:00. Тогда в Донецке, как утверждается, уже "велась" работа ПВО.

Вскоре в соцсетях стали распространяться кадры, на которых слышно звуки дронов, громкие взрывы и периодическую работу противовоздушной обороны.

Кроме того, канал "Mash на Донбассе" писал, что вспышки были видео в стороне Куйбышевского района. Помимо этого, в некоторых районах города якобы пропал свет.

О последствиях атаки данных пока нет.