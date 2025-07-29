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В оккупированном Донецке прогремели взрывы: местами пропал свет

Фото: оккупанты утверждают, что в некоторых районах нет света (https://t.me/mchs_official)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно ночью, 28 июля, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Враг жалуется на атаку неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.

Исходя из сообщений, атака якобы дронов началась примерно в 23:00. Тогда в Донецке, как утверждается, уже "велась" работа ПВО.

Вскоре в соцсетях стали распространяться кадры, на которых слышно звуки дронов, громкие взрывы и периодическую работу противовоздушной обороны.

Кроме того, канал "Mash на Донбассе" писал, что вспышки были видео в стороне Куйбышевского района. Помимо этого, в некоторых районах города якобы пропал свет.

 

О последствиях атаки данных пока нет.

Взрывы в Донецке и области

Напомним, что боевые действия в Донецкой области начались еще в 2014 году, а с 2022 ситуация обострилась еще больше, поскольку РФ пошла на Украину полномасштабной войной.

В связи с этим в регионе неоднократно звучат взрывы. Например, 28 июля громкие взрывы прогремели в Киевском районе Донецка.

Чуть ранее, 30 июня, в Донецке тоже были слышны взрывы и как заявлялось, город был под ракетной атакой. Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны атаковали пункт управления 8-й общевойсковой армии РФ.

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