В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом здійнявся дим (відео)

У тимчасово окупованому Донецьку в понеділок, 30 червня, ввечері місцеві жителі почули вибухи. Місто перебувало під ракетною атакою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Донбасса" і керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.
За даними "Новостей Донбасса", у Донецьку працювала протиповітряна оборона. При цьому окупаційна влада поскаржилася на обстріл міста.
Також поширюється інформація про удар по розташуванню штабу 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ.
При цьому в мережі оприлюднили кадри, на яких можна помітити велику пожежу в районі між Ясинуватою і Донецьком.
Зі свого боку Коваленко вже прокоментував вибухи в Донецьку.
"Ювелірна робота по росіянах у тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно", - написав він.
Нагадаємо, українські воїни кілька днів тому атакували аеродром "Маринівка" у Волгоградській області.
У результаті операції Служби безпеки України та Сил спецоперацій ЗСУ було знищено два російські бомбардувальники Су-34. При цьому ще два таких літаки було пошкоджено.
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