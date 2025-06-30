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В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом здійнявся дим (відео)

Ілюстративне фото: Донецьк атакували ракети (MBDA)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Донецьку в понеділок, 30 червня, ввечері місцеві жителі почули вибухи. Місто перебувало під ракетною атакою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Донбасса" і керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.

За даними "Новостей Донбасса", у Донецьку працювала протиповітряна оборона. При цьому окупаційна влада поскаржилася на обстріл міста.

За непідтвердженими даними, є "приліт" на території металургійного заводу.

Також поширюється інформація про удар по розташуванню штабу 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

При цьому в мережі оприлюднили кадри, на яких можна помітити велику пожежу в районі між Ясинуватою і Донецьком.

Зі свого боку Коваленко вже прокоментував вибухи в Донецьку.

"Ювелірна робота по росіянах у тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно", - написав він.

Успішний удар Сил оборони

Нагадаємо, українські воїни кілька днів тому атакували аеродром "Маринівка" у Волгоградській області.

У результаті операції Служби безпеки України та Сил спецоперацій ЗСУ було знищено два російські бомбардувальники Су-34. При цьому ще два таких літаки було пошкоджено.

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ДонецькВійна в УкраїніРакетний ударВибухи