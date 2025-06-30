В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднялся дым (видео)

По данным "Новостей Донбасса" в Донецке работала противовоздушная оборона. При этом оккупационные власти пожаловались на обстрел города.



По неподтвержденным данным, есть "прилет" на территории металлургического завода.

Также распространяется информация об ударе по расположению штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ.

При этом в сети обнародовали кадры, на которых можно заметить большой пожар в районе между Ясиноватой и Донецком.

В свою очередь Коваленко уже прокомментировал взрывы в Донецке.

"Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно", - написал он.