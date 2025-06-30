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В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднялся дым (видео)

Иллюстративное фото: Донецк атаковали ракеты (MBDA)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Донецке в понедельник, 30 июня, вечером местные жители услышали взрывы. Город находился под ракетной атакой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса" и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

По данным "Новостей Донбасса" в Донецке работала противовоздушная оборона. При этом оккупационные власти пожаловались на обстрел города. 

По неподтвержденным данным, есть "прилет" на территории металлургического завода. 

Также распространяется информация об ударе по расположению штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ. 

При этом в сети обнародовали кадры, на которых можно заметить большой пожар в районе между Ясиноватой и Донецком. 

В свою очередь Коваленко уже прокомментировал взрывы в Донецке. 

"Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно", - написал он. 

Успешный удар Сил обороны

Напомним, украинские воины несколько дней назад атаковали аэродром "Мариновка" в Волгоградской области.

В результате операции Службы безопасности Украины и Сил спецопераций ВСУ были уничтожены два российский бомбардировщика Су-34. При этом еще два таких самолета были повреждены.

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