В окупованому Донецьку "прильоти": є жертви

Окупований Донецьк сьогодні, 2 грудня, потрапив під обстріл. Відомо щонайменше про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Зазначається, що ворожі снаряди влучив у двір будинку на вулиці Університетській, 100, а також на перетині вулиці Університетської та проспекту Таманського. Відомо, що є поранені, також пошкоджений автобус.

Фото: в окупованому Донецьку "прильоти" (novosti.dn.ua)

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджений багатоквартирний житловий будинок на вулиці Челюскінців, 265.

Окупанти заявляють, що є дві жертви та постраждалі. Це підтверджують кадри з місця "прильотів".