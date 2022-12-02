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В окупованому Донецьку "прильоти": є жертви

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Донецьк, П'ятниця 02 грудня 2022 13:04
В окупованому Донецьку "прильоти": є жертви Фото: в окупованому Донецьку через обстріл загинули двоє осіб (novosti.dn.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Окупований Донецьк сьогодні, 2 грудня, потрапив під обстріл. Відомо щонайменше про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Зазначається, що ворожі снаряди влучив у двір будинку на вулиці Університетській, 100, а також на перетині вулиці Університетської та проспекту Таманського. Відомо, що є поранені, також пошкоджений автобус.

Фото: в окупованому Донецьку "прильоти" (novosti.dn.ua)

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджений багатоквартирний житловий будинок на вулиці Челюскінців, 265.

Окупанти заявляють, що є дві жертви та постраждалі. Це підтверджують кадри з місця "прильотів".

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Донецьку виникла пожежа у районі нафтобази.

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