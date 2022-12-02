В оккупированном Донецке "прилеты": есть жертвы

Оккупированный Донецк сегодня, 2 декабря, попал под обстрел. Известно по меньшей мере о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Отмечается, что вражеские снаряды попали во двор дома по улице Университетской, 100, а также на пересечении улицы Университетской и Таманского проспекта. Известно, что есть раненые, также поврежден автобус.

Фото: в оккупированном Донецке "прилеты" (novosti.dn.ua)

Кроме того, в результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом по улице Челюскинцев, 265.

Оккупанты заявляют, что есть две жертвы и пострадавшие. Это подтверждают кадры с места "прилетов".