В оккупированном Донецке "прилеты": есть жертвы
Оккупированный Донецк сегодня, 2 декабря, попал под обстрел. Известно по меньшей мере о двух погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
Отмечается, что вражеские снаряды попали во двор дома по улице Университетской, 100, а также на пересечении улицы Университетской и Таманского проспекта. Известно, что есть раненые, также поврежден автобус.
Фото: в оккупированном Донецке "прилеты" (novosti.dn.ua)
Кроме того, в результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом по улице Челюскинцев, 265.
Оккупанты заявляют, что есть две жертвы и пострадавшие. Это подтверждают кадры с места "прилетов".
Напомним, недавно в оккупированном Донецке возник пожар в районе нефтебазы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.