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В оккупированном Донецке "прилеты": есть жертвы

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Донецк, Пятница 02 декабря 2022 13:04
В оккупированном Донецке "прилеты": есть жертвы Фото: в оккупированном Донецке из-за обстрела погибли два человека (novosti.dn.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупированный Донецк сегодня, 2 декабря, попал под обстрел. Известно по меньшей мере о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Отмечается, что вражеские снаряды попали во двор дома по улице Университетской, 100, а также на пересечении улицы Университетской и Таманского проспекта. Известно, что есть раненые, также поврежден автобус.

Фото: в оккупированном Донецке "прилеты" (novosti.dn.ua)

Кроме того, в результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом по улице Челюскинцев, 265.

Оккупанты заявляют, что есть две жертвы и пострадавшие. Это подтверждают кадры с места "прилетов".

Напомним, недавно в оккупированном Донецке возник пожар в районе нефтебазы.

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