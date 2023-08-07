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В окупованому Донецьку повідомляють про "прильоти" (фото)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому російськими військами Донецьку сьогодні, 7 серпня, зафіксували кілька "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У районі залізничного вокзалу в Донецьку зараз", - йдеться у повідомленні.

Фото: "Прильоти" у Донецьку (t.me/itsdonetsk)

Також повідомляється, що про "прильоти" в стороні селища Піски. Воно майже впритул розташоване до Донецька. Більше жодної інформації про наслідки обстрілу немає.

Ситуація в Донецьку

Російські загарбники окупували Донецьк ще у 2014 році. Проте останнім часом в місті почастішали вибухи. Там фіксують "прильоти" по скупченнях росіян чи їхніх складах боєприпасів та техніки.

Зазначимо, що українські офіційні особи та військові "працюють" лише по російських окупантах та не атакують цивільних.

Наприклад, 13 липня місцеві повідомляли про "приліт" у районі заводу "Топаз", який займався розробкою комплексів дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем ППО у Донецьку.

Також окупанти у понеділок, 31 липня, заявили про обстріл центру Донецька. Через "прильоти" спалахнули автобус і авто. Є постраждалі - жертва та поранені.

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