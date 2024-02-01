В окупованому Донецьку горить підстанція: повідомлялося про обстріл

У деяких районах міста зникло світло.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
"У місті спостерігаються перепади напруги. Ворошиловський та Куйбишевський райони частково знеструмлені", - пишуть у місцевих каналах.
Також канали повідомляють про пожежу на підстанції у Макіївці Донецької області. Повітряна відстань між містами становить 12,6 км.
Раніше ми писали, що окупанти на захоплених територіях Донецької області глушать мобільний зв'язок.
Також ми повідомляли, що Маріуполь перебуває на порозі епідемії . У місті збільшилась кількість інфекційних захворювань
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