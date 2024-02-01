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В оккупированном Донецке горит подстанция: сообщалось об обстреле

Фото: в оккупированном Донецке горит подстанция (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В некоторых районах города пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В городе наблюдаются перепады напряжения. Ворошиловский и Куйбышевский районы частично обесточены", - пишут в местных каналах.

Также каналы сообщают об пожаре на подстанции в Макеевке Донецкой области. Расстояние по воздуху между городами составляет 12,6 км.

Жизнь в оккупированной части Донецкой области

Ранее мы писали, что оккупанты на захваченных территориях Донецкой области глушат мобильную связь.

Также мы сообщали, что Мариуполь находится на пороге эпидемии. В городе увеличилось количество инфекционных заболеваний

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