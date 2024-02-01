В оккупированном Донецке горит подстанция: сообщалось об обстреле

В некоторых районах города пропал свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"В городе наблюдаются перепады напряжения. Ворошиловский и Куйбышевский районы частично обесточены", - пишут в местных каналах.
Также каналы сообщают об пожаре на подстанции в Макеевке Донецкой области. Расстояние по воздуху между городами составляет 12,6 км.
Ранее мы писали, что оккупанты на захваченных территориях Донецкой области глушат мобильную связь.
Также мы сообщали, что Мариуполь находится на пороге эпидемии. В городе увеличилось количество инфекционных заболеваний
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