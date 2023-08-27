В окупованому Донецьку чують численні вибухи
Ввечері, 27 серпня, на околицях тимчасово окупованого Донецька лунають численні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання РИА Новости.
Кореспондент видання повідомляє, що з північних околиць Донецька лунають "звуки інтенсивних бойових дій".
"Звучать вибухи артилерійських снарядів", - йдеться в повідомленні.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи чутно в Київському районі міста.
Ситуація в Донецьку
Донецьк окуповано ще з 2014 року, однак останнім часом там почастішали випадки вибухів - ЗСУ атакують скупчення ворожої сили та їхню логістику.
Так, 24 серпня внаслідок вибухів повідомлялось про пожежу магазину на пр. Панфілова, а також про пошкодження в лікарні Вишневського.
23 серпня вибухи пролунали в центрі міста, а 14 серпня повідомлялось про "приліт" по загарбниках в районі заводу "Топаз".
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