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На окупованому Донбасі знову виводять гривню

Фото: на окупованому Донбасі знову виводять гривню (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти мають намір вивести гривню з обігу на території так званої "ДНР" з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу уряду "ДНР"" Віталій Хоценка.

Він написав, що в 2023 році розплатитися в магазинах, сплатити послуги і зробити розрахунки ЖКГ можна буде тільки в рублях.

З нового року гривня до оплати більше не прийматиметься.

Хоценко додав, що мешканці зможуть обміняти гривні у відділеннях Промзв'язку банку, ЦМРБанку та МРБ-Банку за курсом банку.

Як повідомлялося раніше, голова Нацбанку України Андрій Пишний наразі не бачить підстав для зміни фіксованого курсу гривні до долара.

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