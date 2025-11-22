UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

На окупованому Донбасі блекаут: невідомі дрони атакують підстанції

Фото: у кількох окупованих містах Донецької області зникло світло (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу ввечері, 22 листопада, в окупованій Донецькій області знову блекаут. Люди залишилися без світла після чергової атаки невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Судячи з інформації пабліків, дронова атака почалася приблизно після 19:20. Зокрема, звуки вибухів було чути в окупованому Шахтарську. Буквально за годину стало відомо про "роботу ППО" в Донецьку, Макіївці і атаку дронів по Зугресу.

Паралельно в цей час Telegram-канали скаржилися, що в низці окупованих населених пунктів Донецької області зникло світло. Пабліки повідомляли, що дрони вдарили по Зуївській ТЕС, а також підстанцію в Шахтарську.

 

За останніми даними, станом на 21:05, вибухи було чути в Шахтарську, Зугресі, Докучаєвську і Торезі.

Крім цього, невідомі дрони атакують Росію. Місцеві жителі вже зняли заграву і пожежі біля Краснодарської ТЕС і в районі нафтохімічного заводу "Старвролен", що розташований у Будьонівську Ставропольського краю РФ.

Як відомо, "Старвролен" виготовляє частини для різної військової техніки Росії, зокрема деталі для дронів.

Блекаут в окупованій Донецькій області

Нагадаємо, що це вже далеко не перший день, коли окупована частина Донецької області стикається з відключенням світла.

Те ж саме сталося вчора після 21:00. Дрони були зафіксовані над Макіївкою, а невдовзі з'явилася інформація, що в Донецьку, Макіївці, Горлівці, Єнакієвому, Харцизьку, Ясинуватій та інших населених пунктів - частково відсутнє світло.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьОкуповані територіїВійна в Україні