На окупованому Донбасі блекаут: невідомі дрони атакують підстанції

У суботу ввечері, 22 листопада, в окупованій Донецькій області знову блекаут. Люди залишилися без світла після чергової атаки невідомих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Судячи з інформації пабліків, дронова атака почалася приблизно після 19:20. Зокрема, звуки вибухів було чути в окупованому Шахтарську. Буквально за годину стало відомо про "роботу ППО" в Донецьку, Макіївці і атаку дронів по Зугресу.
Паралельно в цей час Telegram-канали скаржилися, що в низці окупованих населених пунктів Донецької області зникло світло. Пабліки повідомляли, що дрони вдарили по Зуївській ТЕС, а також підстанцію в Шахтарську.
За останніми даними, станом на 21:05, вибухи було чути в Шахтарську, Зугресі, Докучаєвську і Торезі.
Крім цього, невідомі дрони атакують Росію. Місцеві жителі вже зняли заграву і пожежі біля Краснодарської ТЕС і в районі нафтохімічного заводу "Старвролен", що розташований у Будьонівську Ставропольського краю РФ.
Як відомо, "Старвролен" виготовляє частини для різної військової техніки Росії, зокрема деталі для дронів.
Нагадаємо, що це вже далеко не перший день, коли окупована частина Донецької області стикається з відключенням світла.
Те ж саме сталося вчора після 21:00. Дрони були зафіксовані над Макіївкою, а невдовзі з'явилася інформація, що в Донецьку, Макіївці, Горлівці, Єнакієвому, Харцизьку, Ясинуватій та інших населених пунктів - частково відсутнє світло.