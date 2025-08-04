В окупованому Бердянську знеструмлено ремонтну базу росіян, - джерела

Ситуація у Бердянську

Російські війська захопили Бердянськ Запорізької області в лютому 2022 року. Після цього росіяни використовують місто для зосередження живої сили та техніки для забезпечення ресурсами угруповання, що воює в Україні.

При цьому в місті часто гримлять вибухи. Сили оборони не раз завдавали ударів по об'єктах росіян у Бердянську, зокрема по порту.

У червні у тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано зрадника і військового злочинця Михайла Грицая.

До того ж цього року у Бердянську було підірвано автомобіль. А у ньому, як стало відомо, перебував "заступник голови" окупаційної адміністрації міста.