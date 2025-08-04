В оккупированном Бердянске обесточена ремонтная база россиян, - источники

Ситуация в Бердянске

Российские войска захватили Бердянск Запорожской области в феврале 2022 года. После этого россияне используют город для сосредоточения живой силы и техники для обеспечения ресурсами группировки, воюющей в Украине.

При этом в городе часто гремят взрывы. Силы обороны не раз наносили удары по объектам россиян в Бердянске, в частности по порту.

В июне во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован предатель и военный преступник Михаил Грицай.

К тому же в этом году в Бердянске был взорван автомобиль. А в нем, как стало известно, находился "заместитель председателя" оккупационной администрации города.