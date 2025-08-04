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В оккупированном Бердянске обесточена ремонтная база россиян, - источники

Фото: в оккупированном Бердянске обесточена ремонтная база россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Во временно оккупированном Бердянске вечером 3 августа произошел взрыв на электроподстанции. Она обеспечивает электроэнергией ремонтную базу и склад российских захватчиков.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в разведке.

По информации источников, в Бердянске вчера поздно вечером произошел взрыв на электроподстанции, поставляющей электроэнергию на промышленные мощности бывшего завода "Бердянские жатки".

После оккупации города российские военные превратили цеха завода в большую ремонтную базу и склад хранения военной техники, оружия и размещения личного состава армии РФ.

Первыми о мощном взрыве написали местные жители в соцсетях. Позже очевидцы распространили в пабликах видео и информацию о том, что по неизвестным причинам загорелась одна из подстанций города, из-за чего на некоторых близлежащих улицах исчезла электроэнергия.

В результате взрыва и последующего пожара на трансформаторах - была выведена из строя подстанция, которая поставляла электроэнергию на предприятие по ремонту российской военной техники. Окончательные последствия взрыва и размер нанесенного ущерба уточняются.

 

Фото: в оккупированном Бердянске обесточена ремонтная база россиян (источники в разведке)

 

Ситуация в Бердянске

Российские войска захватили Бердянск Запорожской области в феврале 2022 года. После этого россияне используют город для сосредоточения живой силы и техники для обеспечения ресурсами группировки, воюющей в Украине.

При этом в городе часто гремят взрывы. Силы обороны не раз наносили удары по объектам россиян в Бердянске, в частности по порту.

В июне во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован предатель и военный преступник Михаил Грицай.

К тому же в этом году в Бердянске был взорван автомобиль. А в нем, как стало известно, находился "заместитель председателя" оккупационной администрации города.

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