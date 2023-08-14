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В окупованому Бердянську вибухи, у порту лунає сирена

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Бердянськ, Запорізька область, Понеділок 14 серпня 2023 10:12
В окупованому Бердянську вибухи, у порту лунає сирена Фото: в окупованому Бердянську вибухи, у порту лунає сирена (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області лунають вибухи. У порту запрацювала сирена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві жителі, особливо гучно було у селах навколо міста. Також запрацювала сирена у порту Бердянська.

Попередньо, ППО загарбників працювало з боку аеропорту у бік Нововасилівки. На окупованій території оголошена тривога. Рух Кримським мостом перекрито.

Фото: вибухи у Бердянську (t.me/brdVP)

Обстріли Бердянська

Тимчасово окупований Бердянськ Запорізької області російські війська захопили у перші тижні масштабного вторгнення в Україну. При цьому у місті постійно лунають вибухи. Так, наприкінці червня у Бердянську сталася серія вибухів, було більше, ніж 10 "бавовн".

Також 3 серпня у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Є влучання в місця розташування російських військ.

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Бердянськ Запорожская область Війна Росії проти України вибухи
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