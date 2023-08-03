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В Бердянську гучні вибухи. Партизани розповіли, куди саме "прилетіло"

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Бердянськ, Четвер 03 серпня 2023 14:08
В Бердянську гучні вибухи. Партизани розповіли, куди саме "прилетіло" Фото: у Бердянську гучні вибухи, партизани розповіли про влучний "приліт" у окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. Є влучання в місця розташування російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

"Місцеві повідомляють про гучні вибухи у Бердянську. Попередньо працює рашистська ППО", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за межами міста між Азовським та Приморськом окупанти намагаються щось збити.

"Багато вибухів", - додають автори.

При цьому, за даними партизанів, фіксуються влучання по місцях розташування російських окупантів у місті.

"Є пряме влучення по місцях скупчення в Росії. Не дарма ми вчора гуляли у Бердянську", - пишуть у Telegram-каналі "АТЕШ".

Вибухи у Бердянську

Тимчасово окупований Бердянськ Запорізької області російські війська захопили у перші тижні масштабного вторгнення в Україну. При цьому у місті постійно лунають вибухи. Так, наприкінці червня у Бердянську сталася серія вибухів, було більше, ніж 10 "бавовн".

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Бердянськ вибухи
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