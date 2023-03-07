В оккупированном Бердянске произошел масштабный пожар
Фото: в оккупированном Бердянске произошел масштабный пожар (GettyImagеs)
Жители временно оккупированного Бердянска сообщили о масштабном пожаре в одном из районов города.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.
Предварительно пожар заметен в микрорайоне Колония. По словам местных жителей, пожар является следствием прилета в базу окупантов.
Однако официально данная информация не подтверждена.
Фото: пожар в Бердянске (t.me/brdVP)
Напомним, что российские захватчики планировали закрыть выезд из временно оккупированного Бердянска с 1 марта.
В оккупированном БердянскеЗапорожской области произошел масштабный пожар на Косе (предположительно база отдыха "Райский уголок").
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