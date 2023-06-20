В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух, - МВА

"У деяких районах Бердянська було чутно вибух", - йдеться в повідомленні.

У МВА пообіцяли уточнити інформацію.

Водночас у місцевих пабліках пишуть не про один вибух, а про декілька.

Ситуація на Бердянському напрямку

За даними Генштабу на ранок 20 червня, ЗСУ успішно просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Нині ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах.

У зв'язку з успіхами українських сил на цьому напрямку, російські війська за даними на 20 червня активізували авіацію та перекидання боєкомплекту на Бердянський напрямок, скоротили терміни підготовки живої сили на фронт. Днем раніше повідомлялося і про перекидання якогось "незвичайного" боєкомплекту з Маріуполя та району у той же район.