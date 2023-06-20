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В оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв, - ГВА

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Запорожье, Вторник 20 июня 2023 15:26
В оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв, - ГВА Фото: взрыв раздался в Бердянске Запорожской области 20 июня (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Бердянске во вторник, 20 июня, раздался взрыв. Его слышали в ряде районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Бердянской городской военной администрации.

"В некоторых районах Бердянска был слышен взрыв", - говорится в сообщении.

В ГBA пообещали уточнить информацию.

В то же время в местных пабликах пишут не об одном взрыве, а о нескольких.

Ситуация на Бердянском направлении

По данным Генштаба на утро 20 июня, ВСУ успешно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В настоящее время ВСУ закрепляются на занятых рубежах.

В связи с успехами украинских сил на этом направлении, российские войска по данным на 20 июня активизировали авиацию и переброску боекомплекта на Бердянское направление, сократили сроки подготовки живой силы на фронт. Днем ранее сообщалось и о переброске какого-то "необычного" боекомплект из Мариуполя и района в тот же район.

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Бердянск Взрыв
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