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В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух

Фото: у Берянську пролунав вибух (t.me/brdVP)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав сильний вибух увечері в четвер, 8 червня. Після цього сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.

За попередньою інформацією, вибух був досить гучним.

Як зазначають місцеві жителі, він пролунав на горі в районі хлібокомбінату, пише Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні". Також є можливість, що горить газова заправна станція.

Також у мережі публікують фото та відео з місця події у Бердянську. На кадрах видно великий стовп диму та заграву від пожежі після вибуху.

У Бердянську пролунав вибух увечері 8 червня (фото: t.me/brdVP)

Вибухи у Бердянську

Місто Бердянськ, яке було захоплене російськими окупантами в перші дні після початку повномасштабного вторгнення, інтервенти використовують як військову базу, а через порт вивозять вкрадене українське зерно.

В окупованому місті вибухи відбуваються часто, і "прилітає" по позиціях та базах російських загарбників.

Крім того, раніше 8 червня стало відомо, що в місті загорівся автомобіль біля будівлі окупантів, і в місті було видно стовп диму, розповів Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Перед тим, 3 червня, місцеві жителі повідомили, що в місті було чути понад десять вибухів. А в результаті роботи ППО уламки ракет пошкодили будинки та автомобіль.

Нагадаємо також, перед тим, 28 травня, бійці ЗСУ завдали п'ять ударів по ворожих позиціях у місті.

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