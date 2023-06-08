В оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв

По предварительной информации, взрыв был довольно громким.

Как отмечают местные жители, прозвучал он на горе в районе хлебокомбината, пишет Telegram-канал "Бердянск Сегодня". Также есть вероятность, что горит газовая заправочная станция.

Также в сети публикуют фото и видео с места происшествия в Бердянске. На кадрах виден большой столб дыма и зарево от пожара после взрыва.

В Бердянске прозвучал взрыв вечером 8 июня (фото: t.me/brdVP)

Взрывы в Бердянске

Город Бердянск, который был захвачен российскими оккупантами в первые дни после начала полномасштабного вторжения, интервенты используют как военную базу, а через порт вывозят украденное украинское зерно.

В оккупированном городе взрывы происходят часто, и "прилетает" по позициям и базам российских захватчиков.

Кроме того, ранее 8 июня стало известно, что в городе загорелся автомобиль возле здания оккупантов, и в городе был виден столб дыма, рассказал Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Перед этим, 3 июня, местные жители сообщили, что в городе было слышно более десяти взрывов. А в результате работы ПВО обломки ракет повредили дома и автомобиль.

Напомним также, перед этим, 28 мая, бойцы ВСУ нанесли пять ударов по враждебным позициям в городе.