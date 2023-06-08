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В оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв

Фото: в Берянске прозвучал взрыв (t.me/brdVP)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прозвучал мощный взрыв вечером в четверг, 8 июня. После этого произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

По предварительной информации, взрыв был довольно громким.

Как отмечают местные жители, прозвучал он на горе в районе хлебокомбината, пишет Telegram-канал "Бердянск Сегодня". Также есть вероятность, что горит газовая заправочная станция.

Также в сети публикуют фото и видео с места происшествия в Бердянске. На кадрах виден большой столб дыма и зарево от пожара после взрыва.

В Бердянске прозвучал взрыв вечером 8 июня (фото: t.me/brdVP)

Взрывы в Бердянске

Город Бердянск, который был захвачен российскими оккупантами в первые дни после начала полномасштабного вторжения, интервенты используют как военную базу, а через порт вывозят украденное украинское зерно.

В оккупированном городе взрывы происходят часто, и "прилетает" по позициям и базам российских захватчиков.

Кроме того, ранее 8 июня стало известно, что в городе загорелся автомобиль возле здания оккупантов, и в городе был виден столб дыма, рассказал Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Перед этим, 3 июня, местные жители сообщили, что в городе было слышно более десяти взрывов. А в результате работы ПВО обломки ракет повредили дома и автомобиль.

Напомним также, перед этим, 28 мая, бойцы ВСУ нанесли пять ударов по враждебным позициям в городе.

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