В окупованому Бердянську пролунав гучний вибух

Мешканці тимчасово окупованого Бердянська сьогодні, 12 травня, почули гучний вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіціну в Telegram.
За її словами, мешканці чули вибух у різних мікрорайонах Бердянська.
Більш детальну інформацію про інцидент Галіціна поки що не розкрила.
Варто зауважити, що тимчасово окупований Бердянськ знаходиться за 100 кілометрів від лінії фронту на узбережжі Азовського моря. Незважаючи на таку далеку відстань, там регулярно лунають вибухи.
Зокрема, 5 травня у Бердянську підірвали автомобіль, внаслідок чого було ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії. Вибухівку заклали під авто.
При цьому 2 травня у Бердянську вибух почули у районі "Дормаш", де розміщені російські військові.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.