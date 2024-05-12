В окупованому Бердянську пролунав гучний вибух

Вибухи у Бердянську

Варто зауважити, що тимчасово окупований Бердянськ знаходиться за 100 кілометрів від лінії фронту на узбережжі Азовського моря. Незважаючи на таку далеку відстань, там регулярно лунають вибухи.

Зокрема, 5 травня у Бердянську підірвали автомобіль, внаслідок чого було ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії. Вибухівку заклали під авто.

При цьому 2 травня у Бердянську вибух почули у районі "Дормаш", де розміщені російські військові.

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