В окупованому Бердянську пролунав гучний вибух

Telegram-канали повідомляють, що вибух чуло все місто, а від вибухової хвилі тряслися вікна.

Деякі жителі припускають, що у місті могла спрацювати російська ППО, а деякі - що це був звук вильоту ракети.

Нагадаємо, нещодавно у Бердянську загинув один з головних колаборантів міста Олексій Кічигін.

Окрім того, 12 січня над Бердянськом кружляло багато гелікоптерів і було чутно вибухи і стрілкову зброю.

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