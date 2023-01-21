В оккупированном Бердянске раздался громкий взрыв

Telegram-каналы сообщают, что взрыв слышал весь город, а от взрывной волны тряслись окна.

Некоторые жители предполагают, что в городе могла сработать российское ПВО, а некоторые - что это был звук вылета ракеты.

Напомним, недавно в Бердянске погиб один из главных коллаборантов города Алексей Кичигин.

Кроме того, 12 января над Бердянском кружило много вертолетов и были слышны взрывы и стрелковое оружие.

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