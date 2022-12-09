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В окупованому Бердянську пролунали вибухи: що відомо

Ілюстративне фото: в окупованому Бердянську пролунали вибухи (facebook.com/brd_rayonna_adm)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В тимчасово окупованому Бердянську вже вдруге за день були чутні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що звуки вибухів та автоматної черги чутно з боку аеропорту.

При цьому місцеві заявляють про можливу роботу ППО.

Зазначимо, що офіційної інформації про вибухи у Бердянську поки немає.

РБК-Україна повідомляло, що вибухи вже лунали сьогодні у Приморську, що у Бердянському районі. Після потужного вибуху росіяни почали різко переміщатися до центру міста.

Окрім того, вчора на авіабазі у Бердянську також пролунали вибухи, після чого виникла пожежа. За інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, на території аеропорту, де спостерігалися вибухи, розташовувалися техніка та безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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