У Бердянську повідомляють про вибухи
У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) у п'ятницю, 9 грудня, пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Крім того, як повідомляють жителі, вибухи також пролунали у Приморську (передмістя Бердянська). Після потужного вибуху окупанти почали різко переміщатися до центру міста.
Офіційної інформації про вибухи у Бердянську та Приморську наразі немає.
Нагадаємо, вчора на авіабазі у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було чути вибухи, також виникла пожежа. За інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, на території аеропорту, де спостерігалися вибухи, розташовувалися техніка та безпілотники.
Також ми писали про вибух у центрі Бердянська. Внаслідок якого повідомлялося про постраждалих.
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