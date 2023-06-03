В окупованому Бердянську пролунали вибухи: в місті видно дим

Сьогодні, 3 червня, місцеві жителі повідомили, що в тимчасово окупованому Бердянську відбулось понад десять "прильотів".

"Було гучно поряд з портом та аеропортом", - йшлось в повідомленні.

Місцеві жителі повідомили, що працювало російське ППО.

Наслідки обстрілу

Окупаційна влада повідомляє про факт знищення ракет у небі. Водночас, за словами місцевих жителів, в наслідок роботи російської ППО уламки однієї з ракет впали на місто в районі католицького костелу та автовокзалу, що на Західному проспекті.

Фото: обстріл Бердянська (https://t.me/brdVP)

Внаслідок цього на автовокзалі пошкоджено цивільний автомобіль.

Фото: обстріл Бердянська (https://t.me/izvestia)

Ситуація в Бердянську

Бердянськ майже з перших днів повномасштабного вторгнення знаходиться під окупацією російської влади. Росіяни використовують місто як військову базу, а через порт Бердянська вивозять крадене українське зерно.

В окупованому місті часто трапляються вибухи - прилітає по позиціях та базах окупантів. Так, 28 травня українські військові завдали п'ять ударів по ворожих позиціях у місті.

За день до цього наші бійці знову влучили по російських позиціях у Бердянську - міська адміністрація повідомляла про велику кількість загиблих окупантів.

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