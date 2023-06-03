В оккупированном Бердянске раздались взрывы: в городе виден дым

Сегодня, 3 июня, местные жители сообщили, что во временно оккупированном Бердянске произошло более десяти "прилетов".

"Было громко рядом с портом и аэропортом", - говорилось в сообщении.

Местные жители сообщили, что работало российское ПВО.

Последствия обстрела

Оккупационные власти сообщают о факте уничтожения ракет в небе. В то же время, по словам местных жителей, в результате работы российской ПВО обломки одной из ракет упали на город в районе католического костела и автовокзала на Западном проспекте.

Фото: обстрел Бердянска (https://t.me/brdVP)

В результате на автовокзале поврежден гражданский автомобиль.

Фото: обстрел Бердянска (https://t.me/izvestia)

Ситуация в Бердянске

Бердянск почти с первых дней полномасштабного вторжения находится под оккупацией российских властей. Россияне используют город как военную базу, а через порт Бердянска вывозят украденное украинское зерно.

В оккупированном городе часто случаются взрывы – прилетает по позициям и базам оккупантов. Так, 28 мая украинские военные нанесли пять ударов по враждебным позициям в городе .

Днем ранее наши бойцы снова попали по российским позициям в Бердянске - городская администрация сообщала о большом количестве погибших оккупантов .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .