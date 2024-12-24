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В окупованому Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної ради міста, - ЗМІ

Вівторок 24 грудня 2024 10:19
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В окупованому Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної ради міста, - ЗМІ Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У тимчасово окупованому Бердянську підірвали автомобіль, який міг належати голові окупаційної ради міста Василю Нечеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Автомобіль підірвали у дворі будинку Європейська, 56. На місці подій працювала бригада швидкої допомоги, втім наразі невідомо чи постраждав особисто Нечета.

Як розповідають "Новини Донбасу", зрадник раніше завідував будинком культури "Нафтохімік", втім, після початку повномасштабної війни одразу перейшов на бік окупантів. Після цього активно брав участь у становленні російської влади, схиляв на бік ворога інших працівників культури.

У тому ж числі Нечета записувався до лав партії "Єдина Росія" й зрештою був призначений головою окупаційної ради.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Севастополі нещодавно підірвали автомобіль з ймовірно капітаном 1-го рангу Чорноморському флоту.

Також у квітні у Москві вибухнув автомобіль колишнього співробітника Служби безпеки України (СБУ) колаборанта Василя Прозорова.

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