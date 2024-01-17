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В окупованому Бердянську лунають вибухи

Фото: в окупованому Бердянську лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому росіянами Бердянську Запорізької області зранку 17 січня повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Бердянськ. Мешканці повідомляють про вибухи", - написав Федоров.

За його словами вибухи добре чутно в районі порту та з боку Азовського.

Детальної інформації наразі немає.

Ситуація у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.

Після цього окупанти вирішили зробити з міста військову базу для своїх потреб. Внаслідок роботи наших військових, або ж партизанів, в Бердянську регулярно лунають вибухи.

Наприклад, в жовтні внаслідок удару наших воїнів по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установка ППО, склад боєприпасів.

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БердянськвибухиЗапорожская областьВійна Росії проти України