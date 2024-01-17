В окупованому Бердянську лунають вибухи

"Бердянськ. Мешканці повідомляють про вибухи", - написав Федоров.

За його словами вибухи добре чутно в районі порту та з боку Азовського.

Детальної інформації наразі немає.

Ситуація у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.

Після цього окупанти вирішили зробити з міста військову базу для своїх потреб. Внаслідок роботи наших військових, або ж партизанів, в Бердянську регулярно лунають вибухи.

Наприклад, в жовтні внаслідок удару наших воїнів по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установка ППО, склад боєприпасів.