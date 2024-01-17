В оккупированном Бердянске раздаются взрывы

Во временно оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области утром 17 января сообщают о взрывах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
"Бердянск. Жители сообщают о взрывах", - написал Федоров.
По его словам, взрывы хорошо слышны в районе порта и со стороны Азовского.
Подробной информации пока нет.
Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря. Город был оккупирован российскими войсками в феврале 2022 года.
После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд. В результате работы наших военных, или партизан, в Бердянске регулярно раздаются взрывы.
Например, в октябре в результате удара наших воинов по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске было уничтожено девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов.
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