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В окупованому Бердянську з лікарень виписують пацієнтів через поранених загарбників

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П'ятниця 10 березня 2023 19:10
В окупованому Бердянську з лікарень виписують пацієнтів через поранених загарбників Фото: В окупованому Бердянську з лікарень виписують пацієнтів через поранених загарбників (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області місцеві лікарні переповнені пораненими загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Противник продовжує зазнавати втрат. У місті Бердянськ Запорізької області, внаслідок вогневого ураження підрозділів ворога, місцеві медичні заклади переповнені пораненими російськими окупантами", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з гінекологічного відділення виписали всіх пацієнток і розмістили 30 поранених росіян.

"У хірургічному та ЛОР-відділеннях розмістили 80 тяжкопоранених загарбників", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у Бердянську сталася масштабна пожежа. Попередньо горіла одна з баз окупантів.

Крім того, російські загарбники планували закрити виїзд із тимчасово окупованого Бердянська з 1 березня.

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