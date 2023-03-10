В окупованому Бердянську з лікарень виписують пацієнтів через поранених загарбників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

"Противник продовжує зазнавати втрат. У місті Бердянськ Запорізької області, внаслідок вогневого ураження підрозділів ворога, місцеві медичні заклади переповнені пораненими російськими окупантами", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з гінекологічного відділення виписали всіх пацієнток і розмістили 30 поранених росіян.

"У хірургічному та ЛОР-відділеннях розмістили 80 тяжкопоранених загарбників", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у Бердянську сталася масштабна пожежа. Попередньо горіла одна з баз окупантів.

Крім того, російські загарбники планували закрити виїзд із тимчасово окупованого Бердянська з 1 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.